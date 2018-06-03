Пользователи Сети восхищаются красотой дочки Олега Газманова

Марианне Газмановой – дочери народного артиста РФ и его супруги Марины – 14 лет, девушка увлекается танцами, занимается вокалом, играет на гитаре. Она ученица школы с театральным уклоном.

В своем Instagram мама девочки, Марина Муравьева-Газманова, опубликовала фото повзрослевшей Марианны. «Дочь. Ювелирная работа, созданная в страстной ЛЮБВИ на Мальдивах, окутанная медным золотом и лазурной негой», — подписала снимок Марина. Подписчики поражены: «Если она так красива и сексуальна в 14, что будет в 18?». Некоторые посчитали фото слишком откровенным для юного возраста красавицы.







