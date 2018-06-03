Опубликовано откровенное фото Аллы Пугачевой "из прошлого"
3 июня 2018, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники Примадонны российской эстрады опубликовали фотографию, которая сделана, когда Алла Борисовна еще была молода. На ней Пугачева запечатлена лежащей на шезлонге в огромных солнцезащитных очках.
Фанаты Примадонны принялись восхищаться любимой артисткой, называть ее «роскошной женщиной», «великой нашей девочкой» и «просто секси».
Ранее шоумен и телеведущий Максим Галкин показал редкое фото своих мамы и папы с Аллой Пугачёвой. Чёрно-белая фотография, на которой молодая певица снята со своими поклонниками, была сделана в 1979 году.
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