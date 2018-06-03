Поклонники Примадонны российской эстрады опубликовали фотографию, которая сделана, когда Алла Борисовна еще была молода. На ней Пугачева запечатлена лежащей на шезлонге в огромных солнцезащитных очках.

Фанаты Примадонны принялись восхищаться любимой артисткой, называть ее «роскошной женщиной», «великой нашей девочкой» и «просто секси».

Ранее шоумен и телеведущий Максим Галкин показал редкое фото своих мамы и папы с Аллой Пугачёвой. Чёрно-белая фотография, на которой молодая певица снята со своими поклонниками, была сделана в 1979 году.