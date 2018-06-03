Светлана Бондарчук впервые вышла в свет с новым возлюбленным

Вчера в Сочи прошло открытие кинофестиваля «Кинотавр». По красной дорожке прошлись бывшие супруги Бондарчуки. Федор позировал фотографам без Паулины Андреевой, а Светлана перестала скрывать своего избранника. Светлана Бондарчук показала, как она добивается сохранения молодого вида

Новый возлюбленный 49-летней Светланы - 37-летний галерист, фотограф Сергей Табунов. В прошлом году они уже приезжали вместе в Сочи, но своих отношений на людях не показывали, на различные мероприятия приходили порознь. А теперь Светлана и Сергей уже официально подтвердили свой роман. Светлану поклонники встретили бурными овациями.

Напомним, что 2 года назад на кинофестивале Федор Бондарчук был в компании новой возлюбленной - Паулины Андреевой. В этом году режиссер появился на «Кинотавре» почему-то без Паулины.