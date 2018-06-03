Модель plus-size опубликовала фото в раздельном купальнике

Тесс Холидэй недавно опубликовала свой снимок в пляжном купальнике. Звезда Интернета весит 155 килограммов, что не мешает модели радоваться жизни и делиться своими фотографиями с окружающими. Видео, как российская модель plus-size потеряла юбку в Каннах

Фото повергло пользователей в шок. Некоторые похвалили модель за смелость и за то, что она продолжает пропагандировать бодипозитив. Другие же считают, что фотомодели не следует обнажаться.

Отметим, что Тесс счастлива в браке. У них с мужем есть маленький сын.