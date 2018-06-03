Была брюнетка с бородой стала блондинка с бородой, Кончита Вурст сменила имидж
3 июня 2018, 17:58 [ «Аргументы Недели» ]
Кончита Вурст из бородатой брюнетки превратилась в короткостриженную блондинку, но все с той же бородой. Победитель «Евровидения-2014» австрийский поп-певец Том Нойвирт, который считает себя женщиной, решил сменить имидж и сделал это крайне кардинально и эффектно.
Новые фотографии он выложил на своей странице в социальной сети Instagram. Пользователи, которых уже мало чем можно было удивить, поддержали смелые эксперименты музыканта.
И уже в новом образе Кончита Вурст предстала в Вене на благотворительном вечере по сбору денег для помощи людям, страдающим от ВИЧ-инфекции. Певица рассказала прессе, что сама является носителем вируса иммунодефицита человека, пишет vladtume.ru
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