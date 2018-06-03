Была брюнетка с бородой стала блондинка с бородой, Кончита Вурст сменила имидж

Кончита Вурст из бородатой брюнетки превратилась в короткостриженную блондинку, но все с той же бородой. Победитель «Евровидения-2014» австрийский поп-певец Том Нойвирт, который считает себя женщиной, решил сменить имидж и сделал это крайне кардинально и эффектно.

Новые фотографии он выложил на своей странице в социальной сети Instagram. Пользователи, которых уже мало чем можно было удивить, поддержали смелые эксперименты музыканта.

И уже в новом образе Кончита Вурст предстала в Вене на благотворительном вечере по сбору денег для помощи людям, страдающим от ВИЧ-инфекции. Певица рассказала прессе, что сама является носителем вируса иммунодефицита человека, пишет vladtume.ru