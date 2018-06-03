Виктория Лопырева изумила фотографией со своей матерью
3 июня 2018, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]
«Мисс Россия — 2003», известная телеведущая, модель и просто красивая женщина Виктория Лопырева разместила в Instagram фото со своей мамой. Невозможно поверить, что одна из них приходится дочерью другой.
Мать и дочь выглядят ровесницами. «Сестрички!», - пишут восхищенный фанаты. Поклонники шутят: «Вы с мамой не в одном классе учились?» Они отмечают, что обе женщины невероятно красивы.
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