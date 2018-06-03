Анастасия Волочкова удивила новыми пляжными фотографиями

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала серию новых пляжных фотографий, на одной из которых она вообще без одежды. Артистка отдыхает с дочерью на Кипре. Традиционно Волочкова публикует много фотографий с отдыха.

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И на этот раз Инстаграм пополнился снимками, как балерина делает шпагат, Настя показала, что она ест на ужин, как отдыхает и репетирует.









На фото, где Волочкова снята абсолютно обнаженной, комментарии отключены. У Насти много купальников, и она их постоянно показывает. Но этом снимке она прикрыла части тела руками и ногами. Артистка коротко подписала пикантную фотографию: "Пирс".

В комментариях к другим фотографиям подписчики раскритиковали купальники Анастасии, заметив, что они старые. Возможно, балерина устроила демарш, скинув бикини вообще.

(фото: Instagram: @volochkova_art)