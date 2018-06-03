Николай Носков готовится вновь вернуться на сцену после инсульта

Певец Николай Носков, который перенес тяжелейшее заболевание - ишемический инсульт, готовится вновь выйти на сцену. Артист прошел не один курс восстановительной реабилитации и сейчас продолжает лечение дома.

«Николай Иванович чувствует себя хорошо, бодро, с каждым днем его состояние улучшается. Он проводит много времени на свежем воздухе. Врачи говорят, что полное возвращение к обычной жизни вполне возможно. Да, пока остаются определенные проблемы с речью, но настрой самый боевой. А петь артист начал еще раньше, чем вновь заговорил, поэтому сейчас уже вовсю репетирует, работает над новыми композициями. И надеется в ближайшее время порадовать поклонников», – рассказали журналистам издания «СтарХит» в окружении Носкова.

Рядом с 62-летним музыкантом постоянно находятся его родные и близкие. Часто в гости приезжают друзья. Именно они решили организовать благотворительный концерт, чтобы помочь исполнителю, попавшему в сложную жизненную ситуацию. Все средства, вырученные от него, будут направлены семье Носковых – на оплату дорогостоящего лечения и реабилитации.

На сцену планирует выйти и сам Николай Носков, поэтому подготовка к выступлению идет полным ходом.