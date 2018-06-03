Больной Вадим Казаченко написал заявление в полицию на свою бывшую жену

Популярный российский певец Вадим Казаченко, чье здоровье давно вызывает опасения у поклонников и представителей масс-медиа, вновь оказался в центре очередного скандала.

Бывшая жена Ольга Казаченко рассказала на своей странице в социальной сети, что бывший супруг написал на нее заявление в полицию.«За красивой картинкой порой скрывается самый настоящий кошмар. В моей жизни благодаря моему мужу он длится уже полтора года», - сообщила женщина.

Все это время Вадим и Ольга Казаченко через суд пытаются разделить имущество. В начале июня состоится заседание, который решит судьбу миллиона, который певец отсудил у бывшей жены. А на 18 число назначен процесс по разделу общего дома. Во время прошлого разбирательства жилье осталось за Ольгой Казаченко, однако ее бывший муж подал апелляцию. Кроме того, стало известно о новом деле, которое возникло в отношении бывшей жены артиста.

«Один суд первой инстанции по этому вопросу мы уже выиграли, но он подал апелляцию. Два месяца назад ему присудили алименты для нашего сына, но помощи от него так и нет, а вчера мне позвонили из ОВД Гагаринский и сказали что он написал на меня заявление. Пока не знаю его суть, но сказали, что он лично сам пришел и написал его вчера вечером и меня ждут в полиции», - пожаловалась она своим подписчикам в Instagram.

Более того, Ольга рассказала, что друзья бывшего мужа считают, что она просто стоит из себя жертву, а на самом деле ей движет корысть. Но женщина надеется, что когда-нибудь популярный исполнитель одумается. «Надеюсь когда-нибудь Вадим найдет в себе силы, чтобы попросить прощения у своего сына за все, что он натворил», - резюмировала Ольга свой рассказ.

Между тем новая возлюбленная Казаченко считает, что бывшая жена, довела певца до предынфарктного состояния, что угрожает жизни звезды.

"Мой муж сейчас не выступает, и все из-за того, что находится в ужасном состоянии. Ольга довела его до предынфарктного состояния. Все эти звонки по ночам, истерики, суды... Над жизнью Вадима нависла угроза", – уверенно заявляет Ирина Аманти.