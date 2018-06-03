Мария Кожевникова доказала: она не жирная и не обабилась
3 июня 2018, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Мария Кожевникова опубликовала новое фото со старшими детьми и доказала, как можно похудеть. "Ну и кто там говорил, что я не стану прежней ?!", - подписала звезда фото. Мария родила троих сыновей, и после каждого рождения ребенка ей приходилось бороться с набранными за беременность килограммами.
Мария Кожевникова не только снимается в кино, но и активно занимается общественной деятельностью, она была депутатом Госдумы. Только многодетные мамы знают, что такое растить детей и работать. По признанию актрисы, что ей только ни пришлось выслушать: "Жирная, толстая, обабилась, такие слова я читала в прессе".
Из-за этого переживают и обычные женщины, родившие детей и поправившиеся во время кормления грудью. Многодетная мама обратилась ко всем мамочкам: "Вы прекрасны в любом весе, а самое главное Вы сотворили чудо, подарили ЖИЗНЬ!!! И не обижайтесь на глупых и невоспитанных людей, они не стоят Ваших эмоций".
"Машенька, у меня тоже трое деток, и младшая - ровесница вашего маленького. Подписываюсь под каждым словом!" - отвечают актрисе в комментариях.
Кожевникова в интервью "Аргументам недели" рассказала о своей борьбе против пальмового масла, употребление которого к атеросклерозу, болезням сердца и может провоцировать онкологию.
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