После публикации фото на больничной койке Самбурская загадочно исчезла из Сети

Актриса и телеведущая Настасья Самбурская таинственно исчезла из Сети после публикации фото на больничной койке. Она перепугала поклонников изуродованным побоями лицом и перебинтованной головой, сообщив, что в ситуации разбирается Следственный комитет.

Актрису Самбурскую на самом деле сильно избили или она устроила глупый розыгрыш?









Тогда многие подписчики решили, что это глупая шутка и реклама украшения. Но вот уже больше месяца в личном микроблоге звезды не появилось ни одного нового снимка. Подписчики недоумевают, куда пропала телезвезда, ведь раньше она постоянно радовала своих фолловеров новыми фото и вообще вела очень активную жизнь в социальной сети. Может быть, и правда, случилось несчастье?

Все переживания поклонников Самбурской оказались напрасными. На днях она живая и очень даже здоровая веселилась на дне рождения DJ Smash, позируя на снимке вместе с именинником Андреем Ширманом.









Сама Самбурская избиение и исчезновение никак не комментирует, а пользователи уверены, что это ловкий рекламный трюк.