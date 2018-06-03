Фото внучки Софии Ротару в откровенном наряде покорило поклонников певицы

Бабушка София Ротару очень гордится своей внучкой. Фото 17-летней красавицы она часто публикует в своем Instagram. К дню рождения любимой Софии, а девушку, понятно, назвали в честь знаменитой бабушки, София Михайловна разместила в своем микроблоге снимок внучки-модели, которая позирует в откровенном наряде.

«Солнышко мое! С Днем Рождения», — коротко подписала снимок артистка.









Надо сказать, что девушка уже сейчас участвует в модных дефиле и снимается для глянцевых журналов, и поклонники популярной певицы ничуть не сомневаются, что София Евдокименко непременно станет звездой.

Удивительно, но поклонники восторженно отнеслись к откровенному снимку именинницы,. Они присоединились к поздравлениям певицы, пожелали девушке счастья и благополучия, и никто даже не упрекнул Софию Ротару за довольно смелый наряд ее внучки.