У Стаса Пьехи не складываются отношения с сыном

Четыре года назад у Стаса Пьехи родился сын, однако построить крепкие семейные отношения с мамой малыша певец не смог. Музыкант старается чаще видеться с ребенком, но мальчик не всегда хочет оставаться с ним наедине.

Стас из-за этого старается организовывать встречи с сыном таким образом, чтобы рядом с мальчиком все время находилась еще и его мама или бабушка.

Стас хочет, чтобы мальчик рос разносторонним человеком, а потому хочет отдать его в различные секции. Об этом Пьеха рассказал "Собеседнику".

В одном из последних интервью популярный певец Стас Пьеха откровенно рассказал, что было время, когда он употреблял запрещенные средства, как он смог бросить пагубные привычки и что сейчас происходит в его личной жизни.