У Стаса Пьехи не складываются отношения с сыном
2 июня 2018, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]
Четыре года назад у Стаса Пьехи родился сын, однако построить крепкие семейные отношения с мамой малыша певец не смог. Музыкант старается чаще видеться с ребенком, но мальчик не всегда хочет оставаться с ним наедине.
Стас из-за этого старается организовывать встречи с сыном таким образом, чтобы рядом с мальчиком все время находилась еще и его мама или бабушка.
Стас хочет, чтобы мальчик рос разносторонним человеком, а потому хочет отдать его в различные секции. Об этом Пьеха рассказал "Собеседнику".
В одном из последних интервью популярный певец Стас Пьеха откровенно рассказал, что было время, когда он употреблял запрещенные средства, как он смог бросить пагубные привычки и что сейчас происходит в его личной жизни.
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