"Его не возможно было поймать", Абдулов мастерски скрывал измены от жены

Жизнь одного из самых известных и любимых актеров Александра Абдулова овеяна тайнами и слухами. О его романах и любовных приключениях ходили легенды. Даже сейчас, после смерти популярного артиста, трудно понять, почему все же распался его брак с Ириной Алферовой.

Актеры прожили вместе 14 лет и считались одной из самых красивых пар советского кинематографа. Ими восхищались зрители, их любили и всей страной переживали за их развод. Однако при внешнем благополучии, Ирина Алферова однажды призналась режиссеру Марку Рудинштейну, что чуть ли не каждый день этого брака был для нее испытанием и она пролила немало слез.

Причина - абсолютно разный темперамент супругов. Алферова мечтала о спокойствии и тихом семейном счастье, а Абдулов хотел вечного праздника, ярких эмоций и переживаний. Но основной причиной развода близкие и друзья звездной пары считают многочисленные романы актера на стороне. Хотя Ирина Ивановна утверждает, что не знала об изменах мужа.

«Конечно, в него были многие влюблены, и он влюблялся, наверное. Я этого не знала, он скрывал очень тщательно, и все от меня скрывали. Потому что, если бы я узнала о каком-то реальном случае, я бы ушла сразу же. Но его нельзя было на этом поймать…» - призналась Алферова в фильме Первого канала «Александр Абдулов. С любимыми не расставайтесь».

Брак двух любимейших актеров пытались спасти многие в окружении звездной пары. Например, Марк Рудинштейн вспоминает, как специально организовал им общий номер на очередном кинофестивале «Кинотавр»: «Я много сделал для примирения Алферовой и Абдулова. На «Кинотавре» - номер, когда они в цирке выезжали на двух конях и пели свою песню. А потом сидели на набережной и плакали оба… Я надеялся, что мне удастся как-то воссоединить эту пару, но, увы, я просчитался. Сама Алферова мне рассказала, как он иногда плохо к ней относился, приводил в дом женщин, а она вынуждена была накрывать столы и все остальное».

Хотя многие считают, что причиной развода стали измены Абдулова, мать актера утверждала, что развелись они из-за отсутствия общего ребенка. У Алферовой уже была дочь от первого брака, которую Александр воспитывал как свою собственную, а вот своих детей он долгое время не хотел, считая, что они могут помешать работе. Отцом он стал только в 53 года уже в другой семье.