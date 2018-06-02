Бузова и Волочкова - найди десять отличий. Подсказка: одна в халате, другая без

Фотография начинающей певицы Ольги Бузовой в стиле а-ля Волочкова удивила пользователей Сети. Бузову без яркого макияжа и идеальной прически поклонники приняли за эпатажную балерину.

Неизменный букет роз, белый гостиничный махровый халат и сама Бузова на цыпочках. Все как любит Волочкова. Именно поэтому пользователи в комментариях в один голос сравнивали двух популярных дам.

«Без макияжа, принял за Волочкову», «Ну точно, вторая Волочкова», «Волочкова-2», - написали пользователи Сети. Некоторые даже стали спрашивать, не стоит ли и от Ольги ждать коронного шпагата Анастасии.

Между тем сама Волочкова, в отличии от Бузовой, у которой жесткий гастрольный график, отдыхает на Кипре. Звезда уже завалила свой Instagram фотографиями себя любимой не только в халате и купальнике и без оных, чем ужасно злит своих подписчиков.









«Господи, дай мозгов этой женщине. Самой то не надоело постоянно обнажаться», Видать, джин тоник плох, или море холодное, раз началось показательное шоу с раздеванием», - пишут фолловеры в комментариях.