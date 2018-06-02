Телеведущая Лера Кудрявцева смогла превратить своего мужа в "домохозяина". Хоккеист Игорь Макаров в последнее время освоил все методы уборки дома и научился великолепно управляться со швабрами.

Подобное "перевоплощение" молодого мужчины лишний раз навело поклонников семейной пары на мысль о том, что Лера действительно ждет ребенка и не может сама заниматься некоторыми домашними делами.

Кудрявцева на своей страничке в социальной сети Instagram поделилась видеозаписью, которая вызвала чувство зависти у большинства российских женщин. В ролике можно увидеть, как спортсмен рьяно оттирает от пятен плиту, прилежно моет пол, а также убирает пыль с комодов.