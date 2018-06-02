"В наших отношениях нет третьего", Павел Прилучный о расставании с женой

Одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса заявила о проблемах в семейной жизни. Сначала Агата Муцениеце рассказала на своей странице с социальной сети о том, что их брак с Павлом Прилучным находится «на паузе».

«Дорогие друзья, все задаются вопросом про наши отношения с Павлом. Скажу кратко, наш брак стоит на паузе, решим мы эту проблему или нет, неизвестно... Большая просьба уважать нас и не забрасывать вопросами», - поделилась Агата.

А затем и актер сделал заявление в Интернете, прокомментировав непростую ситуацию в семейной жизни. Правда сделала он это куда более жестко, нежели его благоверная, порекомендовав "засунуть" догадки ну, очень далеко.

«Друзья, в наших отношениях с Агатой не участвует третий человек, так что засуньте догадки и не уважительные высказывания себе в зад. Все, что касается наших отношений, относится только к нам двоим. Долго не хотел писать ничего по этому поводу, так как считаю, что личная жизнь - это все-таки личная жизнь. И давайте на этом закроем тему. Всем спасибо за понимание!» - заявил Павел Прилучный.

О проблемах в семье звездной пары заговорили тогда, когда актеры удалили друг друга из друзей. Тогда многие пользователи заговорили об измене Прилучного, а некоторые предположили, что у Павла возниклроман на стороне - с его партнершей в новом проекте, актрисой Лукерьей Ильяшенко.

Масло в огонь подлила и звезда сериала «Сладкая жизнь», написав на своей странице, что в официальном браке не видит ничего хорошего. «Хорошее дело «браком» не назовешь, но если все-таки когда-нибудь со мной приключится свадьба, то под венец я пойду в черном кожаном плаще на голое тело и под трек AC/DC Highway to Hell вместо марша Мендельсона» - объявила Лукерья Ильяшенко.

Поклонники Прилучного и Муцениеце разделились, кто-то уверен, что ссора это всего лишь PR., другие не сомневаются с истинности происходящего и считают, что пара все равно разведется, потому что союз актеров уже дал трещину.