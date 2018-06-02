Кристина Асмус впервые показала лицо дочери
2 июня 2018, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская актриса, супруга юмориста Гарика Харламова Кристина Асмус впервые показала поклонникам лицо своей четырехлетней дочери. До этого она фотографировала девочку только со спины.
На снимке маленькая Анастасия запечатлена сидящей в тележке для продуктов. Очевидно, малышка очень увлечена процессом покупок продуктов в супермаркете, поскольку она не смотрит в камеру, а изучает товары.
Поклонники звездной пары отметили, что дочь Кристины и Гарика "угодила" и маме, и папе. По мнению многих, девочка похожа на обоих родителей и растет настоящей красавицей. Отмечается, что у Анастасии довольно светлые волосы и длинные темные ресницы.
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