Кристина Асмус впервые показала лицо дочери

Известная российская актриса, супруга юмориста Гарика Харламова Кристина Асмус впервые показала поклонникам лицо своей четырехлетней дочери. До этого она фотографировала девочку только со спины.

На снимке маленькая Анастасия запечатлена сидящей в тележке для продуктов. Очевидно, малышка очень увлечена процессом покупок продуктов в супермаркете, поскольку она не смотрит в камеру, а изучает товары.

Поклонники звездной пары отметили, что дочь Кристины и Гарика "угодила" и маме, и папе. По мнению многих, девочка похожа на обоих родителей и растет настоящей красавицей. Отмечается, что у Анастасии довольно светлые волосы и длинные темные ресницы.