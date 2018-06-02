"Муз меняет как трусы", Шнуру ответили на его злые стихи о разрыве с Матильдой
2 июня 2018, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]
Певец Сергей Шнуров разродился очередным опусом. На своей странице в Instagram он опубликовал стихи о своем отношении к женщинам, к семейной жизни и разводам. Видимо боль от расставания с супругой Матильдой можно вытеснить не только водкой, но и очередной бравадой в подростковом духе «Баба много, и только я один король».
Муз бывало, и немало.
Светских, полусветских львиц.
И крутило и ломало.
Ниццы брал я для девиц!
Что семейные мне узы?
Шнур не завязать узлом.
Выпьешь, так вообще все музы.
Трезвым - предложений лом.
Я любил на всю катушку!
Всё возьми, - я всё отдам!
И бросал свою я тушку,
В ноги очень многих дам.
Муз бывало, и немало,
Но какое дело ваше?
Всех крутило и ломало
Поначалу расставашек.
А потом всё тише-тише...
Глядь, и новая Эрато,
Первой стих в ночи услышит
Тут и бабке не ходи,
Женщин много-
Я один.
Пользователи оценили новый творческий порыв своего кумира совсем неоднозначно. Многие сочти такое поведение не достойным. «Не позорься, Серега, оставайся мужиком!», «Так забавно, взрослый мужчина, а поведение после расставания как у пацана. Видимо перед любовью и душевной болью мы всегда дети», «Со Шнуром все понятно - вдогонку еще и хотел ей больно сделать. Ну быдло. Матильда умница, сохраняет лицо», «Она у себя пишет - не ругайте Серёжу, Серёжа ранимый, а ты ей в спину такой текст ... Сегодня умер мой кумир», - написали пользователи в комментариях.
Достойным ответом на браваду Шнура стал стихотворный комментарий одной из подписчиц. И надо сказать, что многие посчитали его даже более крутым, чем сочинения самого лидера группы «Ленинград»:
Жить, конечно, интересно
Муз меняя, как трусы.
Где любовь, там мы робеем!
Похоть где: вперед, не ссы!
Похоть – это офигенно,
И бодрит, как элексир.
Устоять безумно сложно,
Если дать готов весь мир.
Только если откровенно,
Вглубь взглянуть своей души,
Там порой безумно скверно,
Хоть замри и не дыши.
После водки, рано утром, хочется воды попить
Блядство – ровно как похмелье,
После – хочется любить!
Кроме того, подписчики посоветовали Шнуру помириться с женой и не устраивать фарс в интернете: «Кто-нибудь, отберите у него телефон на месяц. Потом будет стыдно».
Были в комментариях и более забавные советы, например, бросить пить и жениться на Бузовой, тем более, что многие фолловеры отмечают внешнее сходство Матильды и звезды скандальной телестройки.
«Бузову забирай, а то бесхозная ходит, будет бомба в шоу бизнесе», - написали подписчики.
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