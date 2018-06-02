"Муз меняет как трусы", Шнуру ответили на его злые стихи о разрыве с Матильдой

Певец Сергей Шнуров разродился очередным опусом. На своей странице в Instagram он опубликовал стихи о своем отношении к женщинам, к семейной жизни и разводам. Видимо боль от расставания с супругой Матильдой можно вытеснить не только водкой, но и очередной бравадой в подростковом духе «Баба много, и только я один король».

Муз бывало, и немало.

Светских, полусветских львиц.

И крутило и ломало.

Ниццы брал я для девиц!

Что семейные мне узы?

Шнур не завязать узлом.

Выпьешь, так вообще все музы.

Трезвым - предложений лом.

Я любил на всю катушку!

Всё возьми, - я всё отдам!

И бросал свою я тушку,

В ноги очень многих дам.

Муз бывало, и немало,

Но какое дело ваше?

Всех крутило и ломало

Поначалу расставашек.

А потом всё тише-тише...

Глядь, и новая Эрато,

Первой стих в ночи услышит

Тут и бабке не ходи,

Женщин много-

Я один.

Пользователи оценили новый творческий порыв своего кумира совсем неоднозначно. Многие сочти такое поведение не достойным. «Не позорься, Серега, оставайся мужиком!», «Так забавно, взрослый мужчина, а поведение после расставания как у пацана. Видимо перед любовью и душевной болью мы всегда дети», «Со Шнуром все понятно - вдогонку еще и хотел ей больно сделать. Ну быдло. Матильда умница, сохраняет лицо», «Она у себя пишет - не ругайте Серёжу, Серёжа ранимый, а ты ей в спину такой текст ... Сегодня умер мой кумир», - написали пользователи в комментариях.

Достойным ответом на браваду Шнура стал стихотворный комментарий одной из подписчиц. И надо сказать, что многие посчитали его даже более крутым, чем сочинения самого лидера группы «Ленинград»:

Жить, конечно, интересно

Муз меняя, как трусы.

Где любовь, там мы робеем!

Похоть где: вперед, не ссы!

Похоть – это офигенно,

И бодрит, как элексир.

Устоять безумно сложно,

Если дать готов весь мир.

Только если откровенно,

Вглубь взглянуть своей души,

Там порой безумно скверно,

Хоть замри и не дыши.

После водки, рано утром, хочется воды попить

Блядство – ровно как похмелье,

После – хочется любить!

Кроме того, подписчики посоветовали Шнуру помириться с женой и не устраивать фарс в интернете: «Кто-нибудь, отберите у него телефон на месяц. Потом будет стыдно».

Были в комментариях и более забавные советы, например, бросить пить и жениться на Бузовой, тем более, что многие фолловеры отмечают внешнее сходство Матильды и звезды скандальной телестройки.

«Бузову забирай, а то бесхозная ходит, будет бомба в шоу бизнесе», - написали подписчики.