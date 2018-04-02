Лолита показала, как ее дочь танцует и поет

54-летняя Лолита Милявская редко делится фотографиями своей дочери в Сети. Но засняв на камеру, как Ева поет и танцует, певица не смогла не опубликовать это видео в Инстаграме. Лолита отдаст гонорар за концерт в Перми семье погибшего в Кемерово

Ева Цекало приехала домой к маме на каникулы отдохнуть, она постоянно живет в Киеве с бабушкой. "Яблоня от яблони!! Ребенок приехал на каникулы! Отчет по самостоятельному изучению французского! Я ничего не понимаю, может и не французский?!" – подписала ролик Милявская. Поклонники Лолиты подметили, что и голос у Евы отличный, и слух есть, и двигается она отлично. Ева, кстати, владеет английским, немецким, украинским языками.