Лолита показала, как ее дочь танцует и поет
2 апреля 2018, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]
54-летняя Лолита Милявская редко делится фотографиями своей дочери в Сети. Но засняв на камеру, как Ева поет и танцует, певица не смогла не опубликовать это видео в Инстаграме.
Ева Цекало приехала домой к маме на каникулы отдохнуть, она постоянно живет в Киеве с бабушкой. "Яблоня от яблони!! Ребенок приехал на каникулы! Отчет по самостоятельному изучению французского! Я ничего не понимаю, может и не французский?!" – подписала ролик Милявская. Поклонники Лолиты подметили, что и голос у Евы отличный, и слух есть, и двигается она отлично. Ева, кстати, владеет английским, немецким, украинским языками.
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