Анна Хилькевич рассказала о второй беременности
2 апреля 2018, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]
Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич объявила о своей беременности. Актриса призналась, что смысла больше нет скрывать свое «интересное положение», так как коллеги уже стали догадываться.
Актриса приняла участие в фотосете, где на новых снимках можно увидеть ее круглый живот. Анна оставила в секрете только пол ребенка, но, вероятно, об этом она расскажет спустя время уже ближе к родам, сообщает ОК!. Анна не будет скрываться за мешковатыми платьями и скрывать то, что, по ее словам, идет любой женщине.
Напомним, Хилькевич состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым. Пара воспитывает дочь Арианну, которая родилась в декабре 2015 года в элитном столичном госпитале «Лапино».
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