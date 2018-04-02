Анна Хилькевич рассказала о второй беременности

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич объявила о своей беременности. Актриса призналась, что смысла больше нет скрывать свое «интересное положение», так как коллеги уже стали догадываться.

Актриса приняла участие в фотосете, где на новых снимках можно увидеть ее круглый живот. Анна оставила в секрете только пол ребенка, но, вероятно, об этом она расскажет спустя время уже ближе к родам, сообщает ОК!. Анна не будет скрываться за мешковатыми платьями и скрывать то, что, по ее словам, идет любой женщине.

Напомним, Хилькевич состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым. Пара воспитывает дочь Арианну, которая родилась в декабре 2015 года в элитном столичном госпитале «Лапино».