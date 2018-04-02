Кот Водонаевой неадекватно реагирует на "Звездочку". А ваш?
2 апреля 2018, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]
Бывшая участница шоу "Дом-2", светская львица Алена Водонаева поделилась со своими подписчиками видео со своим котом, который неадекватно реагирует на запах мази "Звездочка".
Алена уже занесла мазь в "черный кошачий список", поскольку с котом творилось что-то невообразимое только от того, что "Звездочкой" были намазаны ноги сына Водонаевой и находились они под одеялом. Звезда также раскритиковала в пух и прах тех, кто специально дает своим питомцам препараты с содержанием валерьяны.
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