Бывшая участница шоу "Дом-2", светская львица Алена Водонаева поделилась со своими подписчиками видео со своим котом, который неадекватно реагирует на запах мази "Звездочка".

Алена уже занесла мазь в "черный кошачий список", поскольку с котом творилось что-то невообразимое только от того, что "Звездочкой" были намазаны ноги сына Водонаевой и находились они под одеялом. Звезда также раскритиковала в пух и прах тех, кто специально дает своим питомцам препараты с содержанием валерьяны.