Ляйсан Утяшева посекретничала с любимой нэнэй
2 апреля 2018, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая гимнастка, телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о своих бабушке и дедушке.
Утяшева выложила в Iinstagram фотографию со своей любимой бабушкой, гостившей в ее семье в Москве три месяца.
Ляйсан Утяшева замужем за шоуменом Павлом Волей, счастливые супруги растят сына и дочь. Но когда приехала бабушка, по признанию Лясан, она ощутила себя маленькой девочкой, - сообщает teleprogramma.pro.
Уникальное фото с бабушкой Утяшева подписала: "С нэнэй (бабушкой) ощущение, что тебе опять 12 лет и можно секретничать и быть очень маленькой. Это забытое ощущение и такое непередаваемое... пушистое ощущение детства и спишь, как ребенок.
3 месяца Нэнэй гостила у нас, поправляла здоровье, улыбалась правнукам. И наконец так трогательно сказала мне: "Я хочу к кортотаю (деду), сильно скучаю по нему...".
Про деда Ляйсан рассказала: "Хотя я всегда жду обоих, но дед не может оставить Раевку и всех соседей без себя надолго. Это особенное поколение, самые-самые".
Родители Ляйсан Утяшевой расстались, когда она была маленькой девочкой. Мама гимнастки Зульфия всегда поддерживала дочь, была всегда с ней рядом. Ляйсан рано потеряла маму. Зульфия умерла в возрасте 47 лет в марте 2012 года. Прошло 6 лет.
Тогда очень поддержал девушку Павел Воля.
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