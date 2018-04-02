Ляйсан Утяшева посекретничала с любимой нэнэй

Знаменитая гимнастка, телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о своих бабушке и дедушке.

Утяшева выложила в Iinstagram фотографию со своей любимой бабушкой, гостившей в ее семье в Москве три месяца.

Ляйсан Утяшева замужем за шоуменом Павлом Волей, счастливые супруги растят сына и дочь. Но когда приехала бабушка, по признанию Лясан, она ощутила себя маленькой девочкой, - сообщает teleprogramma.pro.

Публикация от Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva)1 Апр 2018 в 1:24 PDT

Уникальное фото с бабушкой Утяшева подписала: "С нэнэй (бабушкой) ощущение, что тебе опять 12 лет и можно секретничать и быть очень маленькой. Это забытое ощущение и такое непередаваемое... пушистое ощущение детства и спишь, как ребенок.

3 месяца Нэнэй гостила у нас, поправляла здоровье, улыбалась правнукам. И наконец так трогательно сказала мне: "Я хочу к кортотаю (деду), сильно скучаю по нему...".

Про деда Ляйсан рассказала: "Хотя я всегда жду обоих, но дед не может оставить Раевку и всех соседей без себя надолго. Это особенное поколение, самые-самые".

Родители Ляйсан Утяшевой расстались, когда она была маленькой девочкой. Мама гимнастки Зульфия всегда поддерживала дочь, была всегда с ней рядом. Ляйсан рано потеряла маму. Зульфия умерла в возрасте 47 лет в марте 2012 года. Прошло 6 лет.

Публикация от Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva)11 Мар 2018 в 12:32 PST



Тогда очень поддержал девушку Павел Воля.