Бабушка Дмитрия Дюжева жалуется на плохое здоровье и редкие встречи с внуком

Бабушка актера по отцу — Тамара Петровна — живет в небольшом доме в Астрахани. Знаменитый внук время от времени приезжает туда навещать родственницу и привозит дорогие подарки.

Об этом она рассказала в эфире телепередачи "Ты не поверишь!". Тамара Петровна очень гордится внуком, но не может с ним видеться так часто, как ей этого хотелось бы. Женщина призналась, что у нее имеются серьезные проблемы со здоровьем, и она с трудом передвигается даже по собственному дому. Дом Тамара Петровна покидать отказывается, ведь всё на территории сделано её руками и дорого, как память.









Кроме прочего, бабушка Дюжева пожаловалась на не лучшие отношения с соседями: "Недавно с соседями конфликтовали, я даже с ними судилась. Они мне окно пытались заколотить, а другие соседи мой забор убрали".

Бабушка — единственный близкий родственник, который остался у Дмитрия.