Ольга Бузова уже путает города: вместо Архангельска прилетела в Астрахань

Ольга Бузова опозорилась на День смеха. Исполнительница запуталась и не смогла найти разницу между городами на букву «А». Артистка прилетела со своим коллективом помощников в Астрахань вместо Архангельска.[related_artricles]

Выступление в Астрахани должно состояться лишь 24 апреля. По словам Бузовой, она не решилась надевать пальто, надела только шубу, а оказалось, что на месте оказалось тепло. Также Бузова удивилась, что в аэропорту ее никто не встретил.

Произошедшее Бузова прокомментировала городскому порталу AstrakhanPost.ru. (если это не первоапрельская шутка). Телеведущей даже пришлось организовать небольшое лобное место в зале ожидания, чтобы сообща понять, как такое могло произойти и как действовать дальше.