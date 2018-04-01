Ольга Бузова уже путает города: вместо Архангельска прилетела в Астрахань
1 апреля 2018, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]
Ольга Бузова опозорилась на День смеха. Исполнительница запуталась и не смогла найти разницу между городами на букву «А». Артистка прилетела со своим коллективом помощников в Астрахань вместо Архангельска.[related_artricles]
Выступление в Астрахани должно состояться лишь 24 апреля. По словам Бузовой, она не решилась надевать пальто, надела только шубу, а оказалось, что на месте оказалось тепло. Также Бузова удивилась, что в аэропорту ее никто не встретил.
Произошедшее Бузова прокомментировала городскому порталу AstrakhanPost.ru. (если это не первоапрельская шутка). Телеведущей даже пришлось организовать небольшое лобное место в зале ожидания, чтобы сообща понять, как такое могло произойти и как действовать дальше.
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