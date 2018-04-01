Сынишка Сергея Лазарева поздравил отца с днем рождения песней

В воскресенье певец Сергей Лазарев празднует 35-летие. На своей странице в социальной сети Instagram артист поделился трогательным поздравлением от сына Никиты. По словам певца, это поздравление было первым.

Никита спел песню крокодила Гены из мультфильма «Чебурашка». «С днем рождения! Счастья, здоровья, успехов вам во всем! Сыночек умничка, это самое главное поздравление», - пишут поклонники. Они отметили, что у певца в его годы есть все, что делает человека счастливым: интересная работа, друзья и ребенок.