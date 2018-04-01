Сынишка Сергея Лазарева поздравил отца с днем рождения песней
1 апреля 2018, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье певец Сергей Лазарев празднует 35-летие. На своей странице в социальной сети Instagram артист поделился трогательным поздравлением от сына Никиты. По словам певца, это поздравление было первым.
Никита спел песню крокодила Гены из мультфильма «Чебурашка». «С днем рождения! Счастья, здоровья, успехов вам во всем! Сыночек умничка, это самое главное поздравление», - пишут поклонники. Они отметили, что у певца в его годы есть все, что делает человека счастливым: интересная работа, друзья и ребенок.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Певец Сергей Лазарев эмоционально прокомментировал трагедию в Кемерово