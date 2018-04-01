Мечта Анастасии Спиридоновой сбылась, певица выходит замуж за одноклассника

Певица Анастасия Спиридонова, получившая популярность после участия в шоу "Голос", выходит замуж за своего одноклассника. Возлюбленный сделал предложение артистке, и она ответила "да". Но дата свадьбы пока не назначена.

Как и практически все девушки, звезда "Голоса" мечтала выйти замуж. И были мужчины, готовые взять в жены Настю. Но Спиридонова никак не могла выбрать жениха. Певица встречалаcm с молодыми людьми, но как начинался разговор о женитьбе, она обрывала отношения.

По мнению Анастасии, если в первый год знакомства мужчина не решился сделать любимой предложение, через несколько лет уже будет поздно.

У певицы получилась интересная история. Приехав в родной город навестить родных, она встретила Антона, с которым училась с пятого по седьмой класс. Они жили по соседству. И знаю друзей друг друга. После встречи Анастасия вернулась в Москву, а Антон - в Петербург. Их тянуло друг к другу. Начали переписываться. И вскоре одноклассник сделал Насте предложение, - сообщает Sobesednik.ru.

Мужчина Спиридоновой даже решился на переезд. Теперь они в Москве обустраивают совместное семейное гнездышко. А свадьба, скорее всего, будет осенью. По признанию Насти, она очень влюблена, хочет семью и детей с Антоном.