Анфиса Чехова объявила в Сети о помолвке или просто пошутила?
1 апреля 2018, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Анфиса Чехова сообщила поклонникам в сети, что обручилась с новым возлюбленным. Но пользователи сомневаются в ее правдивости.
Звезда опубликовала очередной пост, выложив в Instagram фотографию руки с обручальным кольцом. «Можете меня поздравить. К сожалению, я сделал это снова», - написала она под фото, намекая на очередную помолвку. Но есть одно "но", пост Чехова разместила 1 апреля, когда люди шутят друг над другом.
Подписчики разделились на два лагеря. Одни принялись поздравлять звезду с ее обручением, радуясь за личное счастье кумира, другие приняли сообщение телеведущей за первоапрельскую шутку.
«Было бы здорово, если бы это не было шуткой», «Это 1 апреля?, или нам нужно поздравлять?!» «Это картинка из интернета, это не ее рука. Забавная шутка», - написали пользователи в комментариях.
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