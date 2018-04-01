Муж Валентины Легкоступовой прозябает без работы

Валентина Легкоступова, певица, которую многие считают исполнительницей одной песни «Ягода-малина» стала героиней программы «Пока все дома». В программе муж певицы пожаловался на отсутствие работы, актеру оригинального жанра все меньше и меньше приходится выступать.

«Я не ропщу на судьбу, потому что куда бы ни приходила, все меня знают, все меня помнят. А ведь меня редко зовут приглашают на ТВ. И все хором поют «Ягода-малина», это песня – «моя мать», она дала мне жизнь, как ее не любить?!» -признается певица.

Валентина Легкоступова замужем во второй раз. Ее супруг - сын знаменитого звукоимитатора Юрия Григорьева. Но сейчас у в творческом плане дела у него не ладятся. Алексей так же, как и его отец, владеет искусством звукоимитации, однако в эпоху высоких технологий этот жанр оказался не слишком востребованным. Кроме того, артисты считают, что уровень эстрадного мастерства сейчас очень низкий, поэтому профессионалы никому не нужны.

«Вот у папы было много работы. Он служил в оркестре Олега Лундстрема, а в то время коллектив активно гастролировал - это гастроли по 30-40 дней. А теперь очень мало работы. Опускается требовательность к профессии артиста, все работают под лозунгом: «Не бывает плохих песен – бывает мало ротаций», - признался муж Легкоступовой.

В семье Легкоступовой двое детей – дочь Анетта от первого брака и 16-летней сын Матвей, а также двое внучек. Дочь Анетта пыталась стать певицей, но успеха добиться не смогла и теперь учится на факультете европейского права в МГИМО. Сын Матвей заканчивает школу