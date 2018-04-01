Елена Исинбаева показала первые фото впервые после рождения сына

Спортсменка Елена Исинбаева впервые после рождения сына опубликовала фото с коляской. Спортсменка восстанавливает форму и наслаждается материнством.

После долгого молчания, на своей странице в социальной сети Елена выложила фото с прогулки с сыном. Мальчику сейчас всего полтора месяца, и его мама пока не спешит возвращаться к общественной жизни.

На снимке спортсменка в прекрасной форме, а рядом с ней ее сестра Инесса, которая помогает спортсменке заботиться о малыше. Саму фотографию Елена подписала: "с сыночком и кровинушкой".

Пока знаменитость не показывает общественности ребенка, и даже не называет его имя. Кроме того, Елена считает, что мальчик еще для не окреп для путешествий, поэтому не торопится возвращаться в родной Волгоград.