Певцов и Дроздова выбрали себе взрослую приемную дочь

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова вместе уже более 25 лет. Они стали гостями программы «В гости по утрам». Актерская семья давно является примером супружеской любви и верности для многих поклонников.

Главной радостью для супругов является их сын Елисей. Однако в эфире им удалось удивить зрителей, они представили девушку по имени Алена и назвали ее приемной дочерью. «Алена — наша приемная дочка. Она очень хорошая девушка. Правда? у нее есть и своя семья, мама, так что никаких документов мы официально не оформляли», - рассказал актер.

Ольга и Дмитрий признались, что новоявленная дочурка сопровождает их практически повсюду. Как оказалось, Алена была одной из первых студентов студии «Певцовътеатр». Ольга и Дмитрий настолько полюбили учеников мастерской, что теперь каждого из них считают своим ребенком. По признанию артистов, они вложили в их обучение и воспитание всю душу, поэтому теперь сильно переживают за их будущее.

«Этот первый курс был особенным, такое уже вряд ли повторится. Мы в них всю душу вложили, отдавались работе полностью. Поэтому теперь так сильно любим каждого. Один мой друг сказал, что, если я буду так отдаваться работе с детьми, от меня самого уже ничего не останется. Но как делать это без подобной отдачи - не знаю», - признался в эфире Певцов.