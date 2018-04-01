«Парик и фотошоп», поклонники подозревают Пугачеву в манипуляциях с внешностью

Очередная публикация Примадонны в социальной сети привлекла внимание поклонников и стала предметом жарких дискуссий по поводу внешности артистки.

Алла Борисовна поздравила с днем рожденья свою коллегу по цеху Лайму Вайкуле с днем рождения, выложив в сеть фото, на котором Пугачева и Галкин запечатлены вместе с виновницей торжества.

Часть поклонников восхитились внешностью немолодых певиц и пожелали им оставаться такими же красивыми долгие годы, но многие все же увидели подвох в глянцевом снимке. Фолловеры посчитали, что на фото идеальная прическа Аллы Борисовны это парик, а безупречное лицо без единой морщины это всего лишь заслуга фотошопа.

Нашлись и те, кто заметил, что на фото Галкин, Пугачева и Вайкуле выглядят подозрительно похожими: «С этой пластикой они все на одно лицо и выглядят как роботы». «Ну и что, что пластика? Зато какой эффект!», - возразили пользователи сети на критику в адрес Пугачевой.

Не взирая на многочисленные пересуды Примадонна не прекращает удивлять публику не только свои физическим преображение, но и стилем. Как призналась сама артистка в одном из последних интервью, ее семья - главный стимул в достижении поставленных целей.