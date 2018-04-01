Валентин Юдашкин стал дважды дедом, Галина родила сына
1 апреля 2018, 08:14 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитый российский кутюрье Валентин Юдашкин стал дедушкой во второй раз. Дочь модельера Галина родила второго сына еще 28 марта. О рождении сына Галина Юдашкина написала в Инстаграм. И уже объявила имя новорожденного мальчика.
"28.03.2018 родился наш второй сынишка Аркадий, добро пожаловать в этот мир наш маленький принц!",- написала дочь модельера. (орфография сохранена). Аркадий появился на свет в одной из американских клиник в Майами. Поддерживают молодую маму и новорожденного муж Галины Петр Максаков и мама Марина.
Галину и Петра поздравляют поклонники пары: "Поздравляю вас ребята!!! С рождением сыночка!!! Будьте счастливы и любите друг друга!!! Всего самого доброго!!!"
В США семейство приехало перед родами заранее.
Галина Юдашкина - арт-директора Дома моды Валентина Юдашкина. Старший сын Галины и Петра Анатолий, как и Аркадий, появился на свет в США.
Дмитрий и Елена Маликова долго выбирали имя сыну. На днях супруга музыканта рассказала, что они назвали малыша Марком.
"Почему Марк? Имя интернациональное, сильное, мужское, — призналась жена Маликова. — И малыш родился к дате, когда православные чтут святого Марка".
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