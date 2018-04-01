Валентин Юдашкин стал дважды дедом, Галина родила сына

Знаменитый российский кутюрье Валентин Юдашкин стал дедушкой во второй раз. Дочь модельера Галина родила второго сына еще 28 марта. О рождении сына Галина Юдашкина написала в Инстаграм. И уже объявила имя новорожденного мальчика. Чета Маликовых наконец-то определилась с именем своего сына

Публикация от ????Gala Maxakov Yudashkina???? (@gyudashkina)31 Мар 2018 в 8:08 PDT

"28.03.2018 родился наш второй сынишка Аркадий, добро пожаловать в этот мир наш маленький принц!",- написала дочь модельера. (орфография сохранена). Аркадий появился на свет в одной из американских клиник в Майами. Поддерживают молодую маму и новорожденного муж Галины Петр Максаков и мама Марина.

Галину и Петра поздравляют поклонники пары: "Поздравляю вас ребята!!! С рождением сыночка!!! Будьте счастливы и любите друг друга!!! Всего самого доброго!!!"

В США семейство приехало перед родами заранее.

Публикация от ????Gala Maxakov Yudashkina???? (@gyudashkina)4 Фев 2018 в 10:50 PST

Галина Юдашкина - арт-директора Дома моды Валентина Юдашкина. Старший сын Галины и Петра Анатолий, как и Аркадий, появился на свет в США.

Дмитрий и Елена Маликова долго выбирали имя сыну. На днях супруга музыканта рассказала, что они назвали малыша Марком.

"Почему Марк? Имя интернациональное, сильное, мужское, — призналась жена Маликова. — И малыш родился к дате, когда православные чтут святого Марка".