Никас Сафронов намерен отсудить у соседей миллион за судебные разбирательства

Двухлетняя тяжба художника Никаса Сафронова с жителями дома на Никитском бульваре закончилась его победой. Портретисту удалось доказать законность постройки мансарды, выполненной в современном стиле хай-тек, на крыше исторического здания в центре Москвы.

Теперь он намерен взыскать с жильцов дома все судебные издержки, а это почти миллион рублей. «На прошлой неделе была поставлена точка в этом разбирательстве. Дело мы выиграли, демонтировать ничего не придется. Также планируем принять ответные меры – подать в суд на жильцов дома, выступавших против, и взыскать с них судебные издержки, которые на данный момент составляют порядка одного миллиона рублей», – рассказали изданию «СтарХит» источники в окружении художника.

Никас Сафронов живет в трехэтажной квартире площадью около тысячи квадратных метров, расположенной в историческом центре Москвы. Художник около 10 лет делал ремонт в своем жилище, а построенная им мансарда стала камнем преткновения. Потолки апартаментов соседей снизу дали трещину, и те обратились в Краснопресненский суд с требованием, чтобы самострой Сафронова снесли.