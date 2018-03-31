О гонорарах участников телепроекта "Дом-2" ходит много слухов и досужих вымыслов. Именно поэтому на кастинг для участия в съемках собирается столько желающих. Но везет далеко не всем.

Первые три месяца для участников совсем бесплатны, новички снимаются, как говорится, за еду и кров. Удержаться на проекте не просто, везет самым скандальным, харизматичным и пробивным. Если им удается «зацепиться» за шоу, то участнику будут выплачивать зарплату – от 20 до 200 тысяч рублей в месяц.

Звездам телестройки запрещено рассказывать о доходах на шоу. Но после того, как они уходят за ворота "Дома-2", их уже не связывают обязательства контракта, и они с удовольствием делятся с журналистами подробностями.

"Да, ребята получают деньги. Гонорар участника зависит от того, кто он, какую пользу приносит проекту, какой у него авторитет, статус в коллективе. Сумма гонорара от нуля до 200 тысяч рублей", – откровенно поделился с журналистами Степан Меньщиков.

Гонорары участников разнятся. Яркий пример – Марина Африкантова и ее мама Татьяна Владимировна. "Целый день тявкала, а мне платили, как старой бабке. Такой удар на себя брала… Почему мне платили 80? Я там охрипла. Тем более знаю, что той же Ольге Васильевне Гобозовой платили 130 тысяч рублей…" – рассказывала мама Марины.

Ольга Рапунцель зарабатывала около 200 тысяч рублей, а Александр Задойнов — 100 тысяч. Главная обязанность участников шоу – вести активную жизнь.

Ничего заучивать не нужно, поскольку сценария не существует, но работа многочисленных редакторов и продюсеров направляет все истории и конфликты в нужное русло. Профессионалы умело разжигают страсти.

Кстати, зарплаты ведущих не сравнима с теми крохами, что получают рядовые участники. Ольга Бузова, по слухам, за месяц съемок получала около 50 тысяч долларов. Но абсолютным рекордсменом все еще остается Ксения Собчак. Ей платили 100 тысяч долларов, пишут «Дни.ру»