//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Шоу-бизнес 13+

Алисе Вокс предложили надеть черное белье и отправиться в номер к Шнурову

31 марта 2018, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]

Алисе Вокс предложили надеть черное белье и отправиться в номер к Шнурову
Фото: Instagram

Певица Алиса Фокс наконец призналась, что заставило ее поставить точку в сотрудничестве с группой «Ленинград». Когда солистка покинула коллектив буквально на пике славы, обрушившейся на нее с выходом песни про лабутены.

Ходили разные слухи, но в основном поклонники считали, что причиной ухода были деньги. И только сейчас певица, которая начала сольную карьеру, объяснила причины расставания с популярной группой.

«Я профессионал высокого класса, хорошая вокалистка, и пытаться предлагать мне какие-то преференции за «поехали ко мне, я сейчас тебя спродюссирую», по меньшей мере глупо. Это можно говорить девочкам, которые не могут и двух нот спеть. Но, безусловно, определенный флер постоянного харассмента был. Шуточки скабрезные и все такое присутствовали в «Ленинграде» всегда. Это было до меня, и после меня - я уверена», - рассказала Алиса.

Все это сильно действовало на нервы и мешало нормальной работе. «Звонит, например, тебе директор группы и говорит: - «Алис, тебя Серега ждет в номер, надень черное белье и поднимайся». И вот ты сидишь в своем номере и думаешь - а что это было? Это он так пошутил?», - цитирует певицу "Комсомольская правда". Именно поэтому певица и распрощалась с коллективом, несмотря на популярность.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БИ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Захарова не исключает причастности Великобритании к делу Скрипаля

Захарова не исключает причастности Великобритании к делу Скрипаля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сокрытие британской стороной информации по «делу Скрипаля» может говорить о причастности к инциденту спецслужб Великобритании.

//В мире

Руслан Бальбек высказался о реакции Климкина на высылку украинских дипломатов

Руслан Бальбек высказался о реакции Климкина на высылку украинских дипломатов

Депутат Госдумы Руслан Бальбек высказался о реакции Павла Климкина на высылку украинских дипломатов из России. Климкин назвал нонсенсом решение российский властей о высылке украинских дипломатов.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости RedTram

//Экономика

Дворкович прокомментировал информацию экспертов о скачке цен на бензин

Дворкович прокомментировал информацию экспертов о скачке цен на бензин

Вице-премьер Аркадий Дворкович прокомментировал информацию экспертов о возможном скачке цен на бензин к лету. По его словам, поводов для резкого роста цен на бензин нет, но не исключены несущественные колебания.

//Расследования

Потерявший всю семью при пожаре в Кемерово опубликовал видео эвакуации

Потерявший всю семью при пожаре в Кемерово опубликовал видео эвакуации

Потерявший всю семью при пожаре в Кемерово Игорь Востриков опубликовал видео эвакуации из горящего торгового центре "Зимняя вишня". В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

Пушков назвал подготовку Украиной договора о дружбе с Россией провокацией

Пушков назвал подготовку Украиной договора о дружбе с Россией провокацией

Председатель временной комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков назвал "очередной провокацией" новый договор с Россией, который начал готовить МИД Украины.

//В мире

Гарри Каспаров призывает бойкотировать чемпионат мира в России

Гарри Каспаров призывает бойкотировать чемпионат мира в России

Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров выступил в немецкой газете с призывом к общему политическому бойкоту предстоящего в России летом 2018 года Чемпионата мира по футболу.

//Шоу-бизнес

Откровенные снимки Водонаевой показались пользователям слишком откровенными

Откровенные снимки Водонаевой показались пользователям слишком откровенными

Алена Водонаева собиралась порадовать своих поклонников в Instagram откровенными снимками, сделанными для мужского журнала, а вместо этого только серьезно разозлила пользователей.

//Общество

Не шутка: климатическая весна наступит в Москве 1 апреля

Не шутка: климатическая весна наступит в Москве 1 апреля

Синоптики дали прогноз погоды, согласно которому климатическая весна наступит в Москве 1 апреля. Климатическая весна начинается, когда устанавливается переход среднесуточной температуры через 0 в сторону +.

//В мире

Посольство РФ в Великобритании предупреждает граждан об опасности

Посольство РФ в Великобритании предупреждает граждан об опасности

Посольство Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии опубликовало на своем сайте предупреждение для граждан РФ о критическом уровне террористической угрозы.

//В мире

Швейцарцы начали выкидывать мусор во Францию

Швейцарцы начали выкидывать мусор во Францию

Хитрые и экономные швейцарцы, желающие сэкономить на расходах по утилизации мусора, нашли нетривиальное решение проблемы: они стали вывозить и выкидывать мешки с мусором в соседнюю Францию.

//Новости партнеров

//Политика

Украина запретила въезд 60 дипломатам РФ, выдворенным из США

Украина запретила въезд 60 дипломатам РФ, выдворенным из США

Служба безопасности Украины закрыла въезд 60 российским дипломатам, ранее объявленным персонами нон-грата в США, за причастность к деятельности спецслужб страны-агрессора, то есть России.

//Шоу-бизнес

Алисе Вокс предложили надеть черное белье и отправиться в номер к Шнурову

Алисе Вокс предложили надеть черное белье и отправиться в номер к Шнурову

Певица Алиса Фокс призналась, что заставило ее поставить точку в сотрудничестве с группой «Ленинград». Солистка покинула коллектив буквально на пике славы из-за домогательств.

//Политика

Россия направила Франции ноту с вопросами по делу Скрипаля

Россия направила Франции ноту с вопросами по делу Скрипаля

Вслед за неудобными вопросами к Великобритании российский МИД опубликовал список вопросов к Франции, привлеченной к сотрудничеству по «делу об отравлении Скрипалей» британской стороной.

//Политика

Карпов ответил на призыв Каспарова бойкотировать ЧМ в России

Карпов ответил на призыв Каспарова бойкотировать ЧМ в России

Двенадцатый чемпиона мира по шахматам и депутат Государственной Думы Анатолий Карпов прокомментировал призыв Гарри Каспарова к бойкоту Чемпионата мира по футболу, опубликованный в немецкой газете.

//В мире

В Кембридже простились со Стивеном Хокингом

В Кембридже простились со Стивеном Хокингом

Сегодня в Кембриджской университетской церкви Святой Марии прошла похоронная церемония выдающегося ученого Стивена Хокинга. С Кембриджем связано более 50 лет его научной деятельности.

//Шоу-бизнес

Чета Маликовых наконец-то определилась с именем своего сына

Чета Маликовых наконец-то определилась с именем своего сына

Чета Маликовых окружили рождение сына ореолом таинственности. Они долго скрывали от всех появление наследника, и даже их дочь Стефания узнала о брате из прессы. А сегодня стало известно имя ребенка.

//Политика

МИД РФ опубликовал вопросы к Лондону по "делу Скрипалей"

МИД РФ опубликовал вопросы к Лондону по "делу Скрипалей"

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало сегодня на своем сайте список официальных вопросов к британской стороне по сфабрикованному против России «делу Скрипалей».

//Общество

В воде из бутылок известных мировых брендов обнаружены микроволокна пластика

В воде из бутылок известных мировых брендов обнаружены микроволокна пластика

ВОЗ объявила, что в будут пересмотрены риски использования воды в пластиковых бутылках. Исследования показали, что 90 % самых популярных напитков в бутылках, содержат крошечные кусочки пластика.

//Новости СМИ2

//В мире

СМИ Британии уличили в незнании православного календаря

СМИ Британии уличили в незнании православного календаря

Сотрудники российского дипломатического представительства в Великобритании обратили внимание на ошибку в статье британской газеты об испытаниях МБР «Сармат», названных "Пасхальным сообщением".

//В мире

Экс-посол Великобритании рассказал о выгоде дела Скрипаля для королевства

Экс-посол Великобритании рассказал о выгоде дела Скрипаля для королевства

«Дело Скрипаля» способно разжечь новую «холодную войну» на мировой арене. Кому и почему в Соединенном Королевстве это может быть выгодно, рассказал экс-посол Великобритании Крейг Мюррей.

//Общество

Что в Канаде хорошо, и что в Канаде плохо (Часть3)

Что в Канаде хорошо, и что в Канаде плохо (Часть3)

В первых двух частях мы рассказывали о том, как Юрий Доценко, переехавший жить в Канаду к дочери, повествует читателям о прелестях жизни в этой стране и о том, почему он не хотел бы быть канадцем

//Общество

Принц Гарри пригласил "бывших" на свою свадьбу

Принц Гарри пригласил "бывших" на свою свадьбу

Британская королевская семья сообщила, что приглашения на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл уже разосланы. На церемонию королевского бракосочетания приглашены 600 гостей, политики и музыканты.

//Общество

Бывшая жена олигарха пытается отсудить у него триллион рублей

Бывшая жена олигарха пытается отсудить у него триллион рублей

Экс-супруга Владимира Потанина считает, что ее иски о разделе прав на ряд принадлежащих бизнесмену компаний были рассмотрены с нарушениями. Женщина обратилась с жалобами в Верховный суд, но там их отклонили.

//Общество

«Аэрофлот» обвиняют в расовой дискриминации американских пассажиров

«Аэрофлот» обвиняют в расовой дискриминации американских пассажиров

Пять граждан США подали в суд на российскую авиакомпанию. «Аэрофлот» обвиняют в расовой дискриминации американских пассажиров. Причиной стал отказ в вылете из Шереметьево в Нью-Йорк.

//Новости Redtram

//Общество

Что в Канаде хорошо, и что в Канаде плохо (Часть2)

Что в Канаде хорошо, и что в Канаде плохо (Часть2)

Мы продолжаем рассказ Юрия Доценко, переехавшего жить в Канаду к дочери, и рассказывающего нам о прелестях жизни в этой стране и о том, почему он не хотел бы быть канадцем

//В мире

Пилот самолета поцеловал землю после жесткой посадки (видео)

Пилот самолета поцеловал землю после жесткой посадки (видео)

Пилот учебного самолета встал на колени и поцеловал землю после того как его самолет совершил жесткую посадку, пропахав носом взлетно-посадочную полосу аэродрома. Пилот и инструктор не пострадали.

//Происшествия

На Камчатке собака помогла найти девятилетнюю девочку

На Камчатке собака помогла найти девятилетнюю девочку

На Камчатке полицейские вместе со служебной собакой успели найти пропавшую девятилетнюю девочку и спасти ее от замерзания на сопке. К потерявшемуся ребенку полицейских привела собака.

//Общество

Что в Канаде хорошо, и что в Канаде плохо (Часть1)

Что в Канаде хорошо, и что в Канаде плохо (Часть1)

В Канаду мы уехали, как говорится, по велению судьбы. Дочь уже давно вышла замуж за канадца и проживала там вместе с нашими внуками, а мы с супругой, потеряв всех остальных близких родных, остались один на один с беспределом, который нахлынул на Россию. Перспектива превратиться в бомжей нас не устраивала

//Шоу-бизнес

Самбурская раскритиковала толстушек, "полнота вовсе не говорит о красоте души"

Самбурская раскритиковала толстушек, "полнота вовсе не говорит о красоте души"

Настасья Самбурская выступила против бодипозитива. Она написала на страницах своей соцсети, что полнота вовсе не свидетельствует о красоте души женщины, скорее о лени и нежелании себя ограничивать.

//Общество

Сергея Мавроди похоронили сегодня в закрытом гробу

Сергея Мавроди похоронили сегодня в закрытом гробу

Основателя крупнейшей в России финансовой пирамиды Сергея Мавроди похоронили сегодня в закрытом гробу. Сама траурная церемония прошла также в закрытом режиме - прощаться пришли только родные.

//Происшествия

В Польше перевернулся автобус с российскими туристами

В Польше перевернулся автобус с российскими туристами

В Польше попал в ДТП и перевернулся автобус с российскими туристами, возвращавшимися домой из Праги. Ранения получили 11 человек, одного из пострадавших пришлось эвакуировать вертолетом.

//Общество

Лазарева суббота - последнее чудо Великого поста

Лазарева суббота - последнее чудо Великого поста

Сегодня православная церковь вспоминает одно из главных чудес христианства – воскрешение Лазаря Иисусом Христом накануне Его входа в Иерусалим и последовавших затем событий Страстной седмицы.

//Политика

Россию должны будут покинуть более 50 британских дипломатов

Россию должны будут покинуть более 50 британских дипломатов

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что для восстановления паритета в дипломатическом представительстве Россию должны будут покинуть 50 британских дипломатов.

//Общество

Актер променял карьеру на возможность быть женщиной, и его за это убили хулиганы

Актер променял карьеру на возможность быть женщиной, и его за это убили хулиганы

Артист Евгений Сапаев сыграл в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2», а затем променял карьеру актера на возможность стать женщиной. Хулиганам не понравился его внешний вид и они избили го до сметри

//В мире

Британия не спешит разрешать посещение Юлии Скрипаль в больнице

Британия не спешит разрешать посещение Юлии Скрипаль в больнице

Великобритания занимается рассмотрением запроса российской стороны о предоставлении возможности посещения в больнице гражданки РФ Юлии Скрипаль после того, как ее состояние стало улучшаться.

//Общество

Тренировочное спасение людей в ТЦ Симферополя показало - тревоги меньше не стало

Тренировочное спасение людей в ТЦ Симферополя показало - тревоги меньше не стало

Это было в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя. Учения проводились в связи с трагедией в кемеровском ТЦ, точнее, по причине гибели там нескольких десятков человек.

//В мире

Петр Порошенко подрывает репутацию Украины в мире

Петр Порошенко подрывает репутацию Украины в мире

В Верховной Раде считают, что президент Украины Петр Порошенко за последнее время сильно испортил мнение мирового сообщества об Украине и подорвал доверие к стране. Мир больше не верит Украине.

//В мире

В ДНР сообщили о похищении украинскими силовиками ополченца

В ДНР сообщили о похищении украинскими силовиками ополченца

Представители оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили о захвате украинскими силовиками военнослужащего ДНР. С 26 марта военного держат в плену и пытали.

//Шоу-бизнес

Звезда КВН Ольга Картункова показала удивительное фото со своими детьми

Звезда КВН Ольга Картункова показала удивительное фото со своими детьми

Звезда КВН Ольга Картункова удивила своих поклонников фоторафией с детьми. Не многие знали, что у капитана команды КВН "ГородЪ ПятигорскЪ" Ольги Катунковой есть сын и дочь.

//Общество

Збруев бросил ослепшую бывшую жену в доме инвалидов

Збруев бросил ослепшую бывшую жену в доме инвалидов

Актер Александр Збруев рассказал о своих отношениях с женщинами. Первой любовью артиста была Валентина Малявина. Она пожаловалась журналистам, что экс-супруг бросил ее одну и совсем не навещает.

//Общество

Пожизненно лишенная прав Мара Багдасарян задержана за рулем "Мерседеса"

Пожизненно лишенная прав Мара Багдасарян задержана за рулем "Мерседеса"

Пожизненно лишенная прав Мара Багдасарян задержана в субботу ранним утром за рулем автомобиля "Мерседес" в Москве на Ленинградском проспекте. В ее отношении составлен административный протокол.

//Шоу-бизнес

Тарасов с Костенко намекнули на пол будущего ребенка, в сети выбирают имя малышу

Тарасов с Костенко намекнули на пол будущего ребенка, в сети выбирают имя малышу

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов и его новая жена модель Анастасия Костенко намекнули на пол будущего ребенка. С сети принялись обсуждать, какое имя пара выберет для девочки.

//live

«Путин отвечает - я действительно Вова, но я вас не разыгрываю!»

«Путин отвечает - я действительно Вова, но я вас не разыгрываю!»

31 марта у народного артиста России Владимира Винокура юбилей - ему исполняется всего семьдесят лет. О нем вспоминает его давний товарищ - музыкант, композитор, телеведущий, народный артист России Левон ОГАНЕЗОВ...

//Общество

Иудеи во всем мире отмечают Песах

Иудеи во всем мире отмечают Песах

Иудеи во всем мире празднуют Песах (Пасха). Для иудеев это восьмидневный праздник. Первый Седер – ритуальная пасхальная трапеза - началась с заходом солнца в пятницу.

//Общество

Как правильно провести Вербное воскресенье

Как правильно провести Вербное воскресенье

Православные верующие готовятся к Вербному воскресенью. Вербное воскресье в этом году - 1 апреля. Вербное воскресенье или же День входа Иисуса Христа в Иерусалим христиане отмечают за неделю до Пасхи.

//В мире

Порошенко: сторонники "Северного потока-2" - сообщники РФ в её гибридной войне"

Порошенко: сторонники "Северного потока-2" - сообщники РФ в её гибридной войне"

Президент Украины Пётр Поршенко назвал сторонников строительства трубопровода "Северный поток - 2", который протянется по дну Балтийского моря из России до Германии, "сообщниками России в её гибридной войне".

//Культура

Актер театра и кино Александр Збруев отмечает юбилей

Актер театра и кино Александр Збруев отмечает юбилей

Актер театра и кино, народный артист Александр Збруев отмечает юбилей. 31 марта актеру театра Ленком Александру Збруеву исполнется 80 лет. День рождения знаменитый актер отметит на сцене родного театра.

//Общество

В Петербурге 37 млн рублей штрафов заплатили «цифровые» предприниматели

В Петербурге 37 млн рублей штрафов заплатили «цифровые» предприниматели

В Санкт-Петербурге 37 млн рублей штрафов заплатили «цифровые» предприниматели за 2017 год. В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу отметили, что это на 2 млн рублей меньше, чем в 2016 году.

//Общество

Ученые оценили опасность облучения для человека при полетах на Луну

Ученые оценили опасность облучения для человека при полетах на Луну

Академик РАН Олег Орлов заявил, что радиационное облучение людей – членов экипажа - при будущих пилотируемых полетах к Луне, будет выше, чем на МКС, но останется в пределах норм.

//Общество

Первыми словам Арнольда Шварценеггера после операции были: "Я вернулся"

Первыми словам Арнольда Шварценеггера после операции были: "Я вернулся"

Первыми словам голливудского актера, американского политика Арнольда Шварценеггера, вернувшегося в сознание после операции на открытом сердце были: "Я вернулся" (I'm back).

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры