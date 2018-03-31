Алисе Вокс предложили надеть черное белье и отправиться в номер к Шнурову

Певица Алиса Фокс наконец призналась, что заставило ее поставить точку в сотрудничестве с группой «Ленинград». Когда солистка покинула коллектив буквально на пике славы, обрушившейся на нее с выходом песни про лабутены.

Ходили разные слухи, но в основном поклонники считали, что причиной ухода были деньги. И только сейчас певица, которая начала сольную карьеру, объяснила причины расставания с популярной группой.

«Я профессионал высокого класса, хорошая вокалистка, и пытаться предлагать мне какие-то преференции за «поехали ко мне, я сейчас тебя спродюссирую», по меньшей мере глупо. Это можно говорить девочкам, которые не могут и двух нот спеть. Но, безусловно, определенный флер постоянного харассмента был. Шуточки скабрезные и все такое присутствовали в «Ленинграде» всегда. Это было до меня, и после меня - я уверена», - рассказала Алиса.

Все это сильно действовало на нервы и мешало нормальной работе. «Звонит, например, тебе директор группы и говорит: - «Алис, тебя Серега ждет в номер, надень черное белье и поднимайся». И вот ты сидишь в своем номере и думаешь - а что это было? Это он так пошутил?», - цитирует певицу "Комсомольская правда". Именно поэтому певица и распрощалась с коллективом, несмотря на популярность.