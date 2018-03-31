Чета Маликовых наконец-то определилась с именем своего сына

Чета Маликовых окружили рождение своего сына ореолом таинственности. Они долго скрывали от всех появление наследника, и даже их дочь Стефания узнала о брате из прессы.

«Когда у тебя есть наследник, ты уже полноценный мужчина», — заявил певец после рождения сына.

Следующей загадкой стало имя наследника, музыкант даже устроил голосование в сети. А сегодня Елена Маликова в интервью Tatler рассказала, что они назвали малыша Марком.

«Почему Марк? Имя интернациональное, сильное, мужское, — призналась жена Маликова. — И малыш родился к дате, когда православные чтут святого Марка».