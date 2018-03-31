Чета Маликовых наконец-то определилась с именем своего сына
31 марта 2018, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]
Чета Маликовых окружили рождение своего сына ореолом таинственности. Они долго скрывали от всех появление наследника, и даже их дочь Стефания узнала о брате из прессы.
«Когда у тебя есть наследник, ты уже полноценный мужчина», — заявил певец после рождения сына.
Следующей загадкой стало имя наследника, музыкант даже устроил голосование в сети. А сегодня Елена Маликова в интервью Tatler рассказала, что они назвали малыша Марком.
«Почему Марк? Имя интернациональное, сильное, мужское, — призналась жена Маликова. — И малыш родился к дате, когда православные чтут святого Марка».
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