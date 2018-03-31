Настасья Самбурская выступила против бодипозитива. Она написала на страницах своей соцсети, что полнота вовсе не свидетельствует о красоте души женщины, скорее о лени и нежелании себя ограничивать.

«Хотите быть толстушками - будтье! Но зачем эта пропаганда в массы! Зачем сбивать с толку девочек, по которым спортзал плачет. Вы хотите сказать, что здоровое, подтянутое тело, это удел мужчин? А удел женщин бутер с колбасой в складках по утрам находить?», - написала звезда.

В Сети очень много рекламы «красивой» полноты. Настасья считает, что рекламировать полнотелых женщин вообще преступление. Она сообщила, что человеку, которому нужно сбросить пару десятков килограммов, необходим стимул. А сейчас происходит все наоборот, поскольку все вокруг твердят, что нужно принимать себя такой, какая ты есть.

«Раз уж вы за принятие себя такой, какая вы есть, перестаньте и краситься, зачем синюшный цвет лица заливать тональником, зачем увеличивать губы, зачем ресницы паучьи наращивать и когти отращивать!» - возмущается актриса.

Критикуя толстушек, Самбурская написала, что прежде всего она критикует себя, потому что ей сейчас запрещено посещать спортзал и она паникует по этому поводу. Причина заключена в постоянной тяге к вкусностям, а это первый шаг к увеличению веса.

«Я не призываю вас к анорексии. Подтянутое тело, только лишь! Ешьте, мои хорошие, только с пониманием, что вы не вредите себе, что еда идёт вам на пользу, а не на закупорку сосудов холестерином. Жир - это лишнее. Пьём воду, не жрем ночью», - дает себе и окружающим психологическую установку Настасья Самбурская.