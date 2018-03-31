Тарасов с Костенко намекнули на пол будущего ребенка, в сети выбирают имя малышу
31 марта 2018, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов и его новая жена модель Анастасия Костенко намекнули на пол будущего ребенка. С сети принялись обсуждать, какое имя пара выберет для девочки.
Костенко и Тарасов выложили в Инстаграм фотографии, на которых Анастасия снята с большим животом. Судя по фото, беременность Анастасии - более пяти месяцев.
В свой день рождения Костенко, которая теперь по мужу Тарасова, показала фото с праздника в загородном дому мужа. Помещение украшено шарами, большинство которых розового цвета.
Подписчики уверены, что у пары родится девочка. "Спасибо родителям за жизнь и каждому за поздравления!
Спасибо любимому и друзьям, которые сделали мне невероятный сюрприз. Теперь я понимаю, что во всех смыслах становлюсь взрослой", - подписала снимок 24-летняя Костенко.
Тарасов поздравил жену в соцсети: "С Днём Рождения родная моя. Спасибо тебе за все, что делаешь для меня".
Подписчики разделились на две группы. Некоторые уверены, что Настя и Дмитрий могут назвать дочку Ольгой. Другие предполагают, что Дмитрий назовет дочку именем, которое когда-то его бывшая жена Ольга Бузова выбирала для будущего ребенка.
Бузова и Трасо прожили в браке пять лет. Ольга мечтала о малыше. Но не забеременела.
У Тарасова растет дочь Ангелина от первого брака.
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