Тарасов с Костенко намекнули на пол будущего ребенка, в сети выбирают имя малышу

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов и его новая жена модель Анастасия Костенко намекнули на пол будущего ребенка. С сети принялись обсуждать, какое имя пара выберет для девочки. Жена футболиста Тарасова перестала скрывать беременность

Костенко и Тарасов выложили в Инстаграм фотографии, на которых Анастасия снята с большим животом. Судя по фото, беременность Анастасии - более пяти месяцев.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94)29 Мар 2018 в 7:55 PDT

В свой день рождения Костенко, которая теперь по мужу Тарасова, показала фото с праздника в загородном дому мужа. Помещение украшено шарами, большинство которых розового цвета.

Подписчики уверены, что у пары родится девочка. "Спасибо родителям за жизнь и каждому за поздравления!

Спасибо любимому и друзьям, которые сделали мне невероятный сюрприз. Теперь я понимаю, что во всех смыслах становлюсь взрослой", - подписала снимок 24-летняя Костенко.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)29 Мар 2018 в 2:46 PDT

Тарасов поздравил жену в соцсети: "С Днём Рождения родная моя. Спасибо тебе за все, что делаешь для меня".

Подписчики разделились на две группы. Некоторые уверены, что Настя и Дмитрий могут назвать дочку Ольгой. Другие предполагают, что Дмитрий назовет дочку именем, которое когда-то его бывшая жена Ольга Бузова выбирала для будущего ребенка.

Бузова и Трасо прожили в браке пять лет. Ольга мечтала о малыше. Но не забеременела.

У Тарасова растет дочь Ангелина от первого брака.