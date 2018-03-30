Поклонники критикуют располневшего Игоря Николаева

Игорь Николаев выложил фото в своем Instagram-аккаунте. На снимке он запечатлен вместе с актером Сергеем Шакуровым. Звезды отдыхают в уличном кафе Баден-Бадена. "Такие барсучки!", — пишут фанаты.

"Фруктовый чаек на свежем воздухе с другом, гениальным актером Сергеем Шакуровым. Каюмыч, дорогой, спасибо за душевные денечки!" – написал певец под фото. Поклонники с трудом смогли узнать знаменитого композитора на фотографии — многие поняли, что на снимке позирует именно Николаев, только благодаря его усам. За последнее время артист заметно прибавил в весе. "Он теперь больше на Преснякова-старшего похож, чем на себя", — принялись обсуждать снимок фолловеры.