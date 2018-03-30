Алексей Чадов никогда не простит виновников трагедии в «Зимней вишне»
30 марта 2018, 20:39 [ «Аргументы Недели» ]
Алексей Чадов редко высказывается о событиях, которые происходят в стране, но трагедия в Кемерово тронула актера до глубины души. Соответствующий пост Алексей разместил в микроблоге Instagram.
Чадов заявил, что никогда не простит виновников чрезвычайного происшествия. Он также подчеркнул, что каждого из них ожидает возмездие. Более того, актёр стыдится того, что проживает на одной земле с такими примитивными людьми. Алексей считает себя бессильным в данной ситуации, его сердце разрывается на части от боли за погибших детей.
Поклонники актера полностью поддержали его и заявили, что такая масштабная трагедия произошла только из-за людской халатности и жажды наживы.
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