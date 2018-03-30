Актер сериала «Универ» объяснил происхождение автомобильных знаков у себя на лбу

Актер Андрей Свиридов, получивший признание зрителей благодаря съемкам в молодежном сериале "Универ", был поочередно сбит легковушками марок Mercedes и LADA Kalina. Последствия двойного ДТП артист опубликовал в Instagram.

Андрей разместил фотографию с кровавыми шрамами на лбу, в которых можно рассмотреть фирменные знаки автомобилей двух марок - Mercedes и Lada Kalina.

Увидев переживания поклонников в комментариях под жутким фото, Свиридов поспешил успокоить фанатов. Шрамы – это грамотный грим, нанесенный для съемок нового фильма. Как сказал белорусский артист под совместным фото с коллегой, отметины на лбу появились из-за Михаила Пореченкова, но поклонники уже поняли, что это новый розыгрыш.

Андрей Свиридов играет обычно роли бандитов, охранников и спортсменов. На его счету картины "Дорога на остров Пасхи", "Zолушка", "Обитаемый остров", "Неваляшка". Артист также принимал участие в съемках сериалов "Универ", "САШАТАНЯ", "Наша Russia" и "Счастливы вместе". Андрей с пяти лет увлекался баскетболом, стал мастером спорта. Позже завоевал титулы двукратного чемпиона СССР, СНГ, Европы, Белоруссии.

Публикация от Андрей Свиридов/AndreiSviridov (@sviridov_andrei)25 Мар 2018 в 7:51 PDT