Актер сериала «Универ» объяснил происхождение автомобильных знаков у себя на лбу
30 марта 2018, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]
Актер Андрей Свиридов, получивший признание зрителей благодаря съемкам в молодежном сериале "Универ", был поочередно сбит легковушками марок Mercedes и LADA Kalina. Последствия двойного ДТП артист опубликовал в Instagram.
Андрей разместил фотографию с кровавыми шрамами на лбу, в которых можно рассмотреть фирменные знаки автомобилей двух марок - Mercedes и Lada Kalina.
Увидев переживания поклонников в комментариях под жутким фото, Свиридов поспешил успокоить фанатов. Шрамы – это грамотный грим, нанесенный для съемок нового фильма. Как сказал белорусский артист под совместным фото с коллегой, отметины на лбу появились из-за Михаила Пореченкова, но поклонники уже поняли, что это новый розыгрыш.
Андрей Свиридов играет обычно роли бандитов, охранников и спортсменов. На его счету картины "Дорога на остров Пасхи", "Zолушка", "Обитаемый остров", "Неваляшка". Артист также принимал участие в съемках сериалов "Универ", "САШАТАНЯ", "Наша Russia" и "Счастливы вместе". Андрей с пяти лет увлекался баскетболом, стал мастером спорта. Позже завоевал титулы двукратного чемпиона СССР, СНГ, Европы, Белоруссии.
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