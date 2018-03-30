Что рассказал Евгений Осин о своей госпитализации

СМИ сообщали сегодня, что Евгений Осин попал в клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова с серьезными проблемами, связанными со злоупотреблением спиртным. Певец прокомментировал эти сведения.

Журналисты решили связаться с самим Евгением Осиным, чтобы узнать о его самочувствии. По словам Осина, информация о госпитализации была сильно преувеличена. «У меня все хорошо. Я сейчас в кафе, обедаю. Это все сплетни», — рассказал певец «СтарХиту».

При этом РЕН-ТВ сообщает другую информацию. По словам артиста, он чувствует себя нормально.

«Нормально, только кружки нет у меня. Стало плохо, вот и приехал в больницу», - говорит Осин. Сейчас он ждет результаты анализов.