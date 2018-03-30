Поклонники недоумевают, что случилось с лицом Анастасии Заворотнюк

Поклонники известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк недоумевают, что случилось с ее лицом. На последних снимках женщина не похожа сама на себя и выглядит значительно моложе, чем раньше.

На одной из фотографий звезда запечатлена крупным планом. На одну часть ее лица спадают темные локоны, а загар подчеркивает белый жакет. Многие отметили, что лицо артистки выглядит более подтянутым и юным, а короткая стрижка добавляет ей непринужденности.

Подписчики начали спорить, что же так изменило внешний вид Анастасии – новый, менее яркий макияж или же чрезмерное употребление фотошопа.