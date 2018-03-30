Маленькая дочь Татьяны Навки впервые вышла на лед перед огромной аудиторией

Трехлетняя дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки впервые вышла на лед перед огромной аудиторией. Маленькая Надя в своем возрасте любит посещать тренировки и в этом напоминает свою звездную маму.

В финале ледового шоу, в котором Татьяна играет главную роль, на льду появилась девочка в красивом платье. Она взяла маму за руку и бесстрашно поехала прямо в центр арены. Навка подчеркнула, что ее дочка тренировалась целый месяц, чтобы прокатиться перед зрителями, передает портал teleprogramma.pro.

Татьяна с гордостью заметила, что, вероятно, это были первые шаги будущей чемпионки. Конечно, для этого Наде придется много работать, однако все данные для достижения высокой цели у нее есть.