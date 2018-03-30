Жена футболиста Тарасова перестала скрывать беременность

Накануне стало известно, что супруга футболиста Дмитрия Тарасова действительно беременна. Поклонники звездной пары уже давно подозревали, что Анастасия ждет первенца, но не находили подтверждений.

Мужчина и женщина сыграли свадьбу всего лишь через год после начала отношений, что навело некоторых на мысли о том, что модель находится в "интересном положении", передает портал teleprogramma.pro.

В минувший четверг Анастасии исполнилось 24 года. В свой день рождения она решила обнародовать свою беременность, опубликовав трогательный снимок с мужем. Чуть позже и Тарасов выложил в Instagram фото с беременной женой, поздравив ее с праздником.