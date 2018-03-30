Жена футболиста Тарасова перестала скрывать беременность
30 марта 2018, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]
Накануне стало известно, что супруга футболиста Дмитрия Тарасова действительно беременна. Поклонники звездной пары уже давно подозревали, что Анастасия ждет первенца, но не находили подтверждений.
Мужчина и женщина сыграли свадьбу всего лишь через год после начала отношений, что навело некоторых на мысли о том, что модель находится в "интересном положении", передает портал teleprogramma.pro.
В минувший четверг Анастасии исполнилось 24 года. В свой день рождения она решила обнародовать свою беременность, опубликовав трогательный снимок с мужем. Чуть позже и Тарасов выложил в Instagram фото с беременной женой, поздравив ее с праздником.
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