Охлобыстин рассказал, как его жена потеряла шестого ребенка

Иван Охлобыстин дал откровенное интервью Борису Корчевникову в шоу "Судьба человека" на канале "Россия". Актер и священнослужитель рассказал о личной жизни, о серьезной болезни жены и потере шестого ребенка. Иван Охлобыстин опубликовал кадры новых серий «Простоквашино»

Иван и его будущая жена Оксана познакомились чисто случайно. "Я увидел ее случайно в Доме кино, узнал, она уже снялась в фильме «Авария — дочь мента». Я тогда прошел мимо и сказал: «Ты будешь моей»", — вспоминает Иван.

Оксана подарила Ивану 6 детей – у них два сына и четыре дочери. Охлобыстин признался, что когда на свет появился третий ребенок – дочь Варвара, они были совершенно без сил: "Мы тогда были как собаки уставшие, Варе было около трех месяцев. Я все время искал работу, Оксанка тоже без сил. У Вари случилась асфиксия – Оксана еще месяц лежала с ней в больнице. Мы ее чуть не потеряли".

Рождение четвертого малыша, сына Василия, тоже не обошлось без проблем. Тогда Охлобыстин работал в Ташкенте и Оксана поэтому рожала в Узбекистане. В роддоме молодую маму заразили гепатитом, и вылечить ее смогли лишь московские врачи.

Когда Оксана была беременна в шестой раз, плод погиб на ранних сроках. "Был всего два месяца срок, так бывает. Но для нас это было ужасно, особенно для Оксаны — она очень переживала", — рассказал Иван Охлобыстин.