Катя Варнава рассказала о потере близких
29 марта 2018, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]
Известная актриса Катя Варнава рассказала подписчикам о личной трагедии после пожара в Кемерово, унесшего жизни 64 человек. Женщина сообщила, что за последние два года она потеряла отца, брата и тетю.
Екатерина Варнава в Instagram выразила соболезнования семьям погибших в Кемерово и призналась, что в её жизни также случались трагедии. Актриса рассказала о самых страшных годах в её жизни, когда практически в один период из жизни ушел отец знаменитости Владимир Петрович, после которого в 2016 году погиб старший брат Игорь.
"За последние два года я потеряла отца, родного брата и тетю.. это моя семья, мои любимые и родные .. и этот пробел в моей жизни нельзя ничем заполнить, и эта рана никогда не зарастёт.. и даже не смотря на все это, я не могу представить себе ту боль, которую испытывают семьи погибших деток... ", – пишет телезвезда в соцсетях.
"Нет таких слов в нашем богатом русском языке, чтобы описать, как мне жаль... Как сильно мне жаль... Дети, простите", - прокомментировала свой пост Катя Варнава.
Андрей Фурсов о растлении Хрущевым Украины и многовековой подлости англичан
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
СК: Три человека из 67 пропавших при пожаре в Кемерово оказались живы