Катя Варнава рассказала о потере близких

Известная актриса Катя Варнава рассказала подписчикам о личной трагедии после пожара в Кемерово, унесшего жизни 64 человек. Женщина сообщила, что за последние два года она потеряла отца, брата и тетю.

Екатерина Варнава в Instagram выразила соболезнования семьям погибших в Кемерово и призналась, что в её жизни также случались трагедии. Актриса рассказала о самых страшных годах в её жизни, когда практически в один период из жизни ушел отец знаменитости Владимир Петрович, после которого в 2016 году погиб старший брат Игорь.

"За последние два года я потеряла отца, родного брата и тетю.. это моя семья, мои любимые и родные .. и этот пробел в моей жизни нельзя ничем заполнить, и эта рана никогда не зарастёт.. и даже не смотря на все это, я не могу представить себе ту боль, которую испытывают семьи погибших деток... ", – пишет телезвезда в соцсетях.

"Нет таких слов в нашем богатом русском языке, чтобы описать, как мне жаль... Как сильно мне жаль... Дети, простите", - прокомментировала свой пост Катя Варнава.