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Орбакайте поздравила Преснякова с юбилеем: "У нас было прекрасное детство!"

29 марта 2018, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]

Орбакайте поздравила Преснякова с юбилеем: "У нас было прекрасное детство!"
фото: globallookpress.com

Певцу Владимиру Преснякову сегодня исполнилось 50 лет. Одной из перых музыканта поздравила его бывшая жена, мама его старшего сына Никиты Кристина Орбакайте.  Пресняков-младший и дочь Примадонны начали втречаться, когда Кристина еще была несовершеннолетней школьницей.

Орбакайте оригинально поздравила бывшего супруга с 50-летнием, выложила в Истаграм совсместно фото, на котором они с Володей еще совсем юные и подписала: "С Днём Рождения, с Юбилеем! У нас было прекрасное детство! Спасибо за песни и сына". "Какие же вы клеевые! Помним вас такими", "Как прекрасно что так можно дружить. Очень красивые", - пишут поклонники Кристины и Владимира.

Пара после развода сохранила хорошие отношения, - сообщает teleprogramma.prо.  Алла Пугачева - мама Орбакайте, до сих пор любит бывшего зятя.

Сын Преснякова и Орбакайте пошел по стопам звездных родственников, Никита занимается музыкой. В браке с певицей Натальей Подольской у Владимира Преснякова родился сын Артемий. А Кристина стала многодетной мамой, у нее кроме Никиты есть сын Дени и дочь Клавдия.

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