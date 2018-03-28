Джанабаева рассказала о счастливой жизни с Меладзе

Певица Альбина Джанабаева призналась, что счастлива в жизни с Валерием Меладзе. Бывшая солистка группы "ВИА Гра" и артист Валерий Меладзе долго скрывали свои отношения. Альбина родила сына и скрывала, кто его отец.

Они начали встречаться, когда Меладзе еще был женат на Ирине. В первой семье певца росли три дочери. Когда появились слухи о романе Валерия и Альбины, не все поняли ее и стали осуждать.

После тяжелого развода Валерия с первой женой, Ирина начала давать интервью. Бывшая супруга Меладзе рассказывала, как они познакомились с Валерией будучи студентами и начинали жизнь с нуля. Меладзе выучился на инженера, а у инженеров в то времена зарплата была не ахти какая. Ирина Меладзе сетовала, как тяжело ей было жить с Валерием, когда он начинал гастролировать.

Все это время Альбина, уже растившая сына Меладзе Костю, молчала. А ее обвиняли в том, что она разрушила семью певца. Певица столкнулась с настоящей травлей. Спустя годы Альбина признается, что было непросто, но постепенно она начала демонстрировать, как счастлива рядом с Валерием, - сообщает "СтарХит".

"В нашей с Валерой истории были разные периоды, но мы прошли это. И сейчас могу говорить открыто, что счастлива. Многое произошло внутри меня, я успокоилась и приоткрыла часть своей жизни", - рассказала Альбина Джанабаева.

Сейчас сыновьям Меладзе и Джанабаевой Косте 14 лет, а Луке - три года. Старшая дочь певца вышла замуж.

"Любые отношения между людьми - это обмен энергией... очень трудно, и, даже невозможно, поддерживать отношения, когда ничего не получаешь взамен, когда в ответ пустота (ожидания, требования, упреки...). Любые отношения должны наполнять. Для того, чтобы получить любовь и тепло, постарайтесь сначала найти его в себе и поделиться им с окружающими!!! Отдавайте, ничего не требуя взамен!!! Пусть счастье постучится в вашу дверь!" - написала Альбина в Инстаграм.